Südkoreas Personal im Verbindungsbüro in Kaesong kommt zur Arbeit – Nordkoreas Medien setzen Druckausübung fort

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Personal des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong ist am Montag trotz des plötzlichen Abzugs des nordkoreanischen Personals am letzten Freitag zur Arbeit gekommen.39 Mitarbeiter und 17 Fahrzeuge reisten gegen 8.20 Uhr in den Norden.Der südkoreanische Vizechef des Verbindungsbüros, Kim Chang-soo, sagte vor Reportern, er glaube, dass Nordkorea die „Glut“ für die Erhaltung des Verbindungsbüros aufrechterhalten habe. Er gehe wie gewöhnlich zur Arbeit, um die Glut zu schützen.Wie verlautete, habe der Norden bei der Verwaltungsmaßnahme für den Grenzübertritt der Südkoreaner wie gewöhnlich kooperiert.Das südkoreanische Personal will Vertreter von verschiedenen in Kaesong ansässigen Institutionen Nordkoreas kontaktieren, um die Situation im Norden zu erfassen.Nordkoreas Medien schwiegen weiter über den Abzug des Personals aus dem Verbindungsbüro und setzten ihre Druckausübung gegenüber Südkorea fort.Die Propaganda-Website Urinzminzokkiri schrieb, es sei eine unverantwortliche Handlung, die im Widerspruch zum Geist der innerkoreanischen Erklärungen stehe, dass die südkoreanische Regierung von der Kooperation und dem Austausch im Rahmen der Sanktionen spreche.Das Propaganda-Medium Meari betonte, die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen brauche von niemandem eine Genehmigung.Nordkorea enthält sich jedoch Kritik an den USA. Daher wird davon ausgegangen, dass Nordkorea durch die Offensive gegen Südkorea die USA unter Druck setzt und an einer Strategie für das weitere Vorgehen arbeitet.