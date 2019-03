Nordkoreanisches Personal im Verbindungsbüro in Kaesong teilweise zurückgekehrt

Photo : KBS News

Drei Tage nach dem überraschenden Abzug am Freitag ist das nordkoreanische Personal im innerkoreanischen Verbindungsbüro in Kaesong ohne Ankündigung teilweise zurückgekehrt.Vier oder fünf Personen seien gegen 08.10 Uhr wie normal zur Arbeit gekommen. Das Verbindungsbüro befinde sich im Normalbetrieb, teilte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Montagnachmittag mit.Über den Abzug am Freitag und die Rückkehr am Montag habe der Norden keine eindeutige Bemerkung gemacht, hieß es.Beim regulären Kontakt der Vertreter des Verbindungsbüros soll Nordkorea geäußert haben, es habe sich nichts daran geändert, dass das Verbindungsbüro gemäß der innerkoreanischen Einigung seine Arbeit reibungslos durchführen solle.Derzeit sei der Norden im Verbindungsbüro von vier bis fünf Personen und damit mit halber Personalstärke vertreten.Nordkorea hatte am Freitag überraschend seine Mitarbeiter im Verbindungsbüro abgezogen. Nordkorea wolle sich jedoch nicht in Südkoreas Entscheidung einmischen, ob es seine Beamten in dem Büro im nordkoreanischen Kaesong lässt. Über weitere Details wolle Nordkorea den Süden später informieren, hatte es geheißen.Unterdessen kam das südkoreanische Personal am Montag wie normal zur Arbeit. 39 Mitarbeiter und 17 Fahrzeuge reisten gegen 8.20 Uhr in den Norden.