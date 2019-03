Regierung legt Richtlinien für Aufstellung des nächstjährigen Haushaltsplans fest

Photo : YONHAP News

Beim nächstjährigen Haushalt wird der Schwerpunkt anscheinend auf der Wirtschaftsbelebung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Neuverteilung von Einkommen durch die Unterstützung von Geringverdienern liegen.Entsprechende Richtlinien für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 habe sie bei der Kabinettssitzung am Dienstag verabschiedet, teilte die Regierung mit.Gemäß den Richtlinien will die Regierung in vier Bereichen, die Wirtschaftsbelebung, die Neuverteilung von Einkommen, ein innovatives Wachstum und die Sicherheit, intensiv investieren.Bezüglich der Wirtschaftsbelebung soll der Fokus auf die Schaffung von Arbeitsplätzen gelegt werden. Die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Koexistenz in Regionen und von maßgeschneiderten Stellen für jeweilige Altersgruppen wird gefördert. In die Infrastruktur für bessere Bequemlichkeiten der Bürger wird ebenfalls mehr investiert.Für die Neuverteilung von Einkommen wird die Einkommensgrundlage von Geringverdienern ausgebaut. Das Netz für die Beschäftigungssicherheit wird verstärkt.Für die Förderung eines innovativen Wachstums wird die Regierung neue Industrien wie Wasserstoffindustrie fördern und die Ausbreitung eines zweiten Booms von Wagnisunternehmen unterstützen.Für die Schaffung eines sicheren Lebensumfelds wird mehr für die Feinstaub-Reduzierung investiert, veraltete Infrastrukturanlagen werden verbessert.Die Richtlinien werden bis 29. März den Ministerien mitgeteilt. Sie sollen bis 31. Mai dem Finanzministerium Budgetforderungen einreichen. Das Finanzministerium wird bis 3. September dem Parlament den Haushaltsplan für das kommende Jahr vorlegen.