Russische Abgeordnete besuchen nacheinander Nordkorea

Eine Gruppe von Abgeordneten des Oberhauses im russischen Parlament hat jüngst Nordkorea besucht.Damit wird offenbar ein Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland wahrscheinlicher, über den seit kurzem spekuliert wird.Abgeordnete des Föderationsrats besuchten ab 16. März fünf Tage lang Pjöngjang und trafen hohe nordkoreanische Beamte.Einer von ihnen gab nach der Rückkehr eine Pressekonferenz und sagte, dass Wirtschaftsfragen ein vorrangiges Thema bei den Diskussionen mit Nordkoreanern gewesen seien. Er verlor kein Wort über einen Russland-Besuch von Kim Jong-un.Wie festgestellt wurde, werde auch eine Gruppe von Abgeordneten der Staatsduma, des Unterhauses im russischen Parlament, Mitte April nach Pjöngjang reisen. Beide Seiten würden intensiv über die wirtschaftliche Kooperation diskutieren, da sowohl Nordkorea als auch Russland von Wirtschaftssanktionen betroffen sind.Unterdessen kehrte Kim Chang-son, ein de facto Stabschef von Kim Jong-un, nach seinem Besuch in Moskau und Wladiwostok nach Pjöngjang zurück.Laut Informationen suchte Kim, der für Protokollfragen von Kim Jong-un zuständig ist, in Moskau mehrmals das Verwaltungsbüro des Kreml auf. Deshalb wird davon ausgegangen, dass er mit der russischen Seite über einen Zeitplan und Ort für einen Nordkorea-Russland-Gipfel diskutierte.