Internationales CSIS: Keine bedeutenden Aktivitäten an Nordkoreas Fabrik für Raketentreibstoffe

In Nordkoreas Nummer 17 Fabrik, wo Festtreibstoffe für ballistische Raketen hergestellt werden, sind in den letzten sechs Monaten keine bedeutsamen Aktivitäten beobachtet worden.



Das teilte die US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) auf seiner auf Nordkorea spezialisierten Webseite „Beyond Parallel“ am Montag (Ortszeit) mit.



Auf der Grundlage von in den letzten sechs Monaten erstellten Satellitenbildern hieß es, dass die Nr. 17 Sprengstofffabrik nahe Hamheung in Betrieb sei. Während dieser Zeit hätten sich jedoch keine bedeutenden Veränderungen ergeben.



Die Nr. 17 Fabrik sei eine der ältesten und größten Sprengstofffabriken Nordkoreas. Sie sei laut Berichten eine Herstellungsanlage für große Festtreibstoff-Raketenmotoren für ballistische Raketen wie die Pukguksong-1 und -2, hieß es weiter.



Laut dem CSIS steht in einem Bericht eines Expertenpanels des UN-Sicherheitsrats von 2017, dass die Fabrik im Jahr 2012 durch den Bau einer großen Misch- und Gießanlage erweitert worden sei, in der große Festtreibstoff-Raketenmotoren für ballistische Raketen hergestellt werden können.