Konkurrenz um Lizenz für neue Internetbank beginnt

Die Konkurrenz um die Lizenz für eine dritte Internetbank in Südkorea hat begonnen.Die Finanzdienstekommission und die Finanzaufsicht teilten am Dienstag mit, ab Dienstag bis 18 Uhr am Mittwoch Anträge für eine vorläufige Lizenz entgegenzunehmen.Bisher haben zwei Konsortien öffentlich die Bereitschaft bekundet, sich um eine Internetbank-Lizenz zu bewerben. Eines ist das Kiwoom Bank-Konsortium und ein anderes das Toss Bank-Konsortium.Beim Konsortium Kiwoom Bank ist das Wertpapierunternehmen Kiwoom Securities federführend. Auch die Hana Financial Group und der Mobilfunkanbieter SK Telecom beteiligen sich daran.Die Finanzaufsicht wird ab April die Anträge überprüfen, daran wird auch ein externer Bewertungsausschuss beteiligt sein. Noch im Mai wird die Entscheidung getroffen.Die Finanzdienstekommission will bis zu zwei Interessenten vorläufige Lizenzen erteilen.Nach der Erteilung einer vorläufigen Lizenz kann eine endgültige Geschäftsgenehmigung beantragt werden, sollten die personellen und materiellen Bedingungen vorliegen. Nach der Erteilung der endgültigen Lizenz kann binnen sechs Monaten das Geschäft aufgenommen werden.