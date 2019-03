Anhörung zu Landesminister-Kandidaten: Fragen auf mögliche Immobilienspekulationen konzentriert

Photo : YONHAP News

Eine parlamentarische Anhörung zum nominierten Minister für Land, Infrastruktur und Transport, Choi Jeong-ho, hat am Montag stattgefunden.Bei der Anhörung konzentrierte sich das Oppositionslager auf den Vorwurf möglicher Immobilienspekulationen, da Choi gleichzeitig zwei Wohnungen und das Recht auf den Einzug in eine neue Wohnung besessen hatte.Choi entschuldigte sich dafür, weil der Besitz mehrerer Wohnungen nicht der öffentlichen Stimmung entspreche.Die Regierungspartei verteidigte Choi und sagte, dass es sich nicht um eine Spekulation handele, weil Choi zwei Wohnungen fast 20 Jahre lang besessen habe. Jedoch meinte sie, dass es für ein Missverständnis sorgen könne, dass er erst jüngst eine Wohnung seiner Tochter und deren Ehemann geschenkt habe.Den jüngsten Rückgang der Wohnungspreise fand Choi unterdessen nicht ausreichend. Die Preisstabilisierung sollte sich weiter fortsetzen.Bezüglich des Streits über die Überprüfung des Baus eines neuen Flughafens Gimhae hieß es, er wolle die Angelegenheit unter die Lupe nehmen, sollten die Ergebnisse der Überprüfungen in Busan, Ulsan und der Provinz Süd-Gyeongsang vorliegen.