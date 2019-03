Weißes Haus: Frühere Sanktionen gegen Nordkorea bleiben in Kraft

Photo : KBS News

Nach Angaben aus dem Weißen Haus bleiben frühere Sanktionen gegen Nordkorea in Kraft.Die USA hatten am Donnerstag letzter Woche neue Sanktionen gegen zwei chinesische Reedereien verhängt. Am nächsten Tag hatte US-Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass er die Rücknahme von zusätzlichen Sanktionen in großem Umfang angeordnet habe.Anschließend herrschte Unklarheit, ob er sich auf die gerade verhängten Sanktionen bezogen hatte oder neue Strafmaßnahmen, die noch bekannt gegeben werden müssen.Darauf angesprochen, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Montag, dass alle Sanktionen, die zuvor in Kraft waren, weiterhin gültig blieben. Der Präsident habe jedoch das Gefühl gehabt, dass zusätzliche Sanktionen nicht erforderlich seien.