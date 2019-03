Nordkoreas Vizeaußenministerin: Trump war in Hanoi zu provisorischer Einigung bereit

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui war US-Präsident Donald Trump in Hanoi zu einer provisorischen Einigung bereit.Das sagte die Diplomatin am 15. März auf einer Pressekonferenz in Pjöngjang zu dem gescheiterten Gipfel laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News, der eine Kopie ihrer Bemerkungen vorliegt.Trump sei flexibel für eine Einigung gewesen, wenn diese die Möglichkeit eines Widerrufs der Sanktionsaufhebung für den Fall einer Wiederaufnahme von Nordkoreas Nuklearaktivitäten enthalten hätte.Ein bedeutungsvolles Ergebnis sei dadurch verhindert worden, dass Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John Bolton mit Feindseligkeit und Misstrauen ein Hindernis in den konstruktiven Verhandlungsbemühungen der beiden Führer geschaffen hätten, sagte die Diplomatin weiter.