Wirtschaft Mahindra will weitere 1,3 Billionen Won in SsangYong Motor investieren

Das indische Unternehmen Mahindra & Mahindra Ltd. will in den nächsten drei bis vier Jahren weitere 1,3 Billionen Won (1,15 Milliarden Dollar) für die Entwicklung von Fahrzeugtechnologien bei SsangYong Motor investieren.



Das teilte Pawan Goenka, der Geschäftsführer der Firma, in einem schriftlichen Interview mit der koreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit.



Mahindra & Mahindra habe in den letzten sieben Jahren seit der Übernahme von SsangYong Motor etwa 1,5 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar) in die Entwicklung von Fahrzeugen investiert. Künftig würden daneben durch eine eigene Finanzierung und Kredite auch Anlageinvestitionen getätigt, hieß es.



Er betonte, das Unternehmen wolle auch in weiteren Bereichen die Investitionen ausbauen. Mahindra kooperiere derzeit auf dem Gebiet Traktoren mit südkoreanischen Unternehmen. Es strebe auch im Zusammenhang mit der Lieferung von Autozubehörteilen oder Ingenieursdienstleistungen durch koreanische Lieferanten nach Investitionen.



Das in Mumbai ansässige Unternehmen ist ein globales Unternehmen, das über 240.000 Menschen in etwa 100 Ländern beschäftigt. Die Firma hatte 2011 den koreanischen Autohersteller SsangYong Motor übernommen.