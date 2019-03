Sport Gwangju, Busan und Daejeon als Standorte für neue Stadien für E-Sport gewählt

Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat Gwangju, Busan und Daejeon als Standorte für neue Stadien für E-Sport ausgewählt.



Das gab das Ressort am Montag bekannt. Im Rahmen einer entsprechenden Ausschreibung werden jeder Stadt sechs Milliarden Won zur Verfügung gestellt.



In Gwangju wurde unter elf Kandidatenorten eine Halle an der Universität Chosun als Standort eines E-Sportstadions ausgewählt. Dort können in einem Gebäude ein Hauptstadion mit 1.005 Sitzen und weitere Einrichtungen wie eine zusätzliche Wettkampfstätte mit 160 Sitzen untergebracht werden.



In Busan wird im kommenden Jahr ein ständiges Stadion für E-Sport mit 400 Sitzen eröffnet.



In Daejeon will die Stadtverwaltung ein Gebäude im Expo Park umbauen, um ein Hauptstadion mit 500 Sitzen, eine zusätzliche Wettkampfstätte mit 50 Sitzen und weitere Anlagen zu bauen.