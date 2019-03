Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat sich am Dienstag leicht erholt.Nach dem Kurseinbruch am Dienstag konnte der Leitindex Kospi 0,18 Prozent auf 2.148,8 Zähler zulegen.Es habe gute Nachrichten aus den USA und aus Europa gegeben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.Der Technologieindex Kosdaq konnte ebenfalls zulegen. Er gewann 1,32 Prozent auf 736,81 Zähler.