Eindringling in nordkoreanischer Botschaft in Spanien kontaktierte FBI

Photo : YONHAP News

Einer von zehn Eindringlingen, die im Februar die nordkoreanische Botschaft in Spanien überfallen hatten, hat später die US-Ermittlungsbehörde FBI kontaktiert.Das gab ein Obergericht in Spanien in einem Dokument am Dienstag (Ortszeit) bekannt.Insgesamt zehn Personen seien am 22. Februar in die nordkoreanische Botschaft eingebrochen. Zu ihnen zählen auch südkoreanische, mexikanische und US-amerikanische Staatsbürger. Die Eindringlinge hätten die Botschaftsmitarbeiter gefesselt und Computer und Handys gestohlen, bevor sie in vier Gruppen nach Portugal entkommen seien, hieß es.Ein Mexikaner unter ihnen, der in den USA lebe, habe fünf Tage nach dem Überfall in New York das FBI kontaktiert, um Informationen über den Fall weiterzuleiten, hieß es weiter. Das Gericht bestätigte jedoch nicht, ob das FBI die Informationen erhalten habe.Unterdessen schrieb die US-Zeitung „Washington Post“, dass die anti-nordkoreanische Gruppe „Free Joseon“ den Überfall durchgeführt habe. Sie sei die Organisation, die nach eigenen Angaben die Familie von Kim Jong-nam, Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, in Sicherheit gebracht habe, nachdem dieser 2017 in Malaysia ermordet worden war.Die US-Regierung dementierte einen Zusammenhang mit dem Überfall.