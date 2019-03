Regierung will in DMZ führende Wanderwege anlegen

Photo : KBS News

Die Regierung will erstmals in die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea führende Wanderwege anlegen.Wie KBS feststellte, wolle die Regierung drei Wanderwege anlegen und die DMZ für Zivilisten zugänglich machen.Ein Wanderweg im Westen soll nach dem Regierungsplan von Paju zum Dorf Daesong-dong innerhalb der DMZ führen. Ein weiterer Weg im Osten soll in Goseong beginnen und zur Beobachtungsstation 717 OP führen, ein dritter vom Hügel Baengma in Cherwon zum Hügel Hwasalmeori. Die Wanderer können begleitet von einem Reiseführer etwa einen Kilometer weit in die DMZ laufen.Die Regierung bildete eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Ministerien unter Federführung des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, um über den Plan und Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren. Sie will auch mit dem UN-Kommando und Nordkorea Diskussionen führen.Die Staatschefs Süd- und Nordkoreas hatten bei ihrem Treffen im vergangenen April vereinbart, die DMZ in eine Friedenszone zu verwandeln.