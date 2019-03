Samsung Electronics kündigt „Earnings Shock“ im ersten Quartal an

Photo : KBS News

Samsung Electronics erwartet, dass sein Betriebsgewinn im ersten Quartal unter den Erwartungen des Marktes liegen wird.Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es ist das erste Mal, dass Samsung eine Ergebnisverschlechterung im Voraus bekannt gab.Der Rückgang der Nachfrage nach Halbleitern und der Preisverfall bei Halbleitern sowie anderen wichtigen Produkten fielen größer aus als erwartet, hieß es.Der Standardpreis eines 8 GB-DRAM-Speichers für Computer rutschte von 7,25 Dollar im Dezember innerhalb von zwei Monaten um 30 Prozent auf 5,13 Dollar. Bei Displays sei es wegen des gestiegenen LCD-Angebots chinesischer Unternehmen zu einem weiteren Preisrückgang gekommen, hieß es.Samsung wird am 5. April seine vorläufigen Geschäftsergebnisse im ersten Quartal bekannt geben. Die Ankündigung am Dienstag soll offenbar dazu dienen, den zu erwartenden Schock abzufedern.Samsung hatte im ersten Quartal letzten Jahres einen Betriebsgewinn in Höhe von 15,6 Billionen Won (13,7 Milliarden Dollar) erzielt. Sein Gewinn im Auftaktquartal dieses Jahres wird voraussichtlich etwa zwischen sechs und sieben Billionen Won (5,3 bis 6,2 Milliarden Dollar) liegen. Ursprünglich war erwartet worden, dass der Gewinn im Bereich von acht Billionen Won (sieben Milliarden Dollar) liegen wird.Samsungs Aktienkurs fiel trotz der Bekanntmachung am Dienstag nur um 0,5 Prozent. Grund ist, dass das schlechte Geschäftsergebnis bereits erwartet worden sei.