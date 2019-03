Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat ein Testspiel gegen Kolumbien mit 2:1 gewonnen.In dem Spiel am Dienstag im WM-Stadion in Seoul traf Son Heung-min in der 16. Minute zur 1:0-Führung seines Teams. Es war Sons erster Länderspieltreffer seit dem WM-Spiel gegen Deutschland im vergangenen Juni.Der Kolumbianer Luis Diaz traf in der 48. Minute zum 1:1. Lee Jae-sung brachte jedoch in der 58. Minute sein Team auf die Siegerstraße.Für Südkorea war es der zweite Länderspielsieg in Folge.