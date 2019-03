Nordkoreanischer Top-Beamter reist nach Übernachtung in Peking nach Laos

Photo : YONHAP News

Ri Su-yong, der für internationale Angelegenheiten zuständige Vizevorsitzende der nordkoreanischen Arbeiterpartei, ist nach einer Übernachtung in Peking am frühen Mittwoch nach Laos aufgebrochen.Da der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, derzeit Peking besucht, besteht die Möglichkeit, dass sich Ri und Biegun getroffen haben.Wie verlautete, sei eine Delegation der Arbeiterpartei unter Ris Leitung am Dienstagvormittag mit einem Flug von Air Koryo von Pjöngjang aus am Internationalen Flughafen Peking eingetroffen. Während des kurzen Besuchs in Peking habe sich die Gruppe in der nordkoreanischen Botschaft aufgehalten.Die Delegation erschien heute gegen 5 Uhr wieder am Flughafen, um einen Flug über Kunming nach Laos anzutreten.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass eine Delegation der Arbeiterpartei unter Ris Leitung am Dienstag in Pjöngjang aufgebrochen sei, um Laos zu besuchen.Biegun traf sich laut Informationen am Dienstag im Staatsgästehaus Diaoyutai in Peking mit chinesischen Beamten. Seine weiteren Termine wurden nicht bekannt gemacht, was Spekulationen über einen möglichen Kontakt mit nordkoreanischen Beamten auslöste.