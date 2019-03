Politik Früherer UN-Generalsekretär zweifelt an Nordkoreas Abrüstungsbereitschaft

Der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat Zweifel an Nordkoreas Abrüstungsbereitschaft geäußert.



Bei einer Diskussionsveranstaltung im Press Center in Seoul war er am Dienstag nach einer Einschätzung dazu gefragt worden, ob Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un atomar abrüsten wird.



Ban antwortete, dass Kim noch keine strategische Entscheidung getroffen zu haben scheine, wann und wie er die Atomwaffen des Landes abschaffen und wegschaffen will.



Angesichts von Nordkoreas Verhalten in der Vergangenheit hegte er den Verdacht, dass Pjöngjangs Entscheidung noch aussteht, ob es Atomwaffen gegen wirtschaftliches Wachstum durch verbesserte Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft tauscht.



Auch gab er zu Bedenken, dass Nordkoreas sogenannter schrittweiser Ansatz für die Denuklearisierung nicht umfassend genug sei, um als solcher bezeichnet werden zu können. Ban betonte daher die Notwendigkeit, dass die internationale Gemeinschaft die Denuklearisierung Nordkoreas durch einen Big Deal erreicht.



Ban unterstrich außerdem die Notwendigkeit einer engen US-amerikanisch-südkoreanischen Allianz für die Klärung der Frage der Denuklearisierung. Die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Koreas und den USA sollten sich synchron entwickeln.