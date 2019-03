Rentenkasse NPS will Cho Yang-ho nicht erneut an Spitze des Korean Air-Vorstands wählen

Photo : YONHAP News

Die Nationale Rentenkasse will Cho Yang-ho nicht erneut an die Spitze des Vorstands der Fluggesellschaft Korean Air wählen.National Pension Service (NPS) ist die zweitgrößte Anteilseignerin an Südkoreas größter Fluggesellschaft. Ein Ausschuss der Rentenkasse für die Einhaltung der Grundsätze des sogenannten Steward Code für eine verantwortungsvolle Beteiligung institutioneller Investoren teilte die Entscheidung am Dienstag mit. Cho habe gegen Unternehmensgrundsätze und -werte verstoßen sowie Rechte der Anleger verletzt.NPS will sich daher auf der heutigen Aktionärsversammlung gegen eine Verlängerung von Chos Amtszeit um drei Jahre aussprechen.Korean Air äußerte umgehend Bedauern über die Entscheidung und wies darauf hin, dass der langfristige Mehrwert für die Anleger nicht berücksichtigt worden sei.Cho und seine Unterstützer halten 33,35 Prozent der Anteile an dem Luftfahrtunternehmen. NPS kommt auf 11,56 Prozent.