Kim Jong-un leitet als erste öffentliche Aktivität seit 15 Tagen Militärversammlung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat an einer Militärversammlung teilgenommen.Damit erschien er erstmals seit seiner Stimmabgabe für die Parlamentswahl am 10. März wieder in der Öffentlichkeit.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass die fünfte Versammlung von Kompaniechefs und Politoffizieren bei Kompanien der Koreanischen Volksarmee am Montag und Dienstag in Pjöngjang stattgefunden habe. Kim habe die Eröffnungsrede und das Schlusswort der Tagung gehalten.Kims erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit 15 Tagen lässt vermuten, dass er seine Überlegungen über eine Strategie nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi weitgehend abgeschlossen habe. Es wird erwartet, dass Kim bei einer Sitzung der neu gewählten Obersten Volksversammlung am 11. April oder bei einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei beziehungsweise des Zentralkomitees zuvor seine künftige Innen- und Außenpolitik verkünden wird.In der Eröffnungsrede sagte Kim, er habe das Gefühl, als würde er alle lieben Soldaten treffen, die er selbst während seines Auslandsbesuchs immer vermisst habe.Die Tagung war die zweite Versammlung von Kompaniechefs und Politoffizieren von Kompanien seit Kims Machtübernahme. Die letzte Tagung hatte im Jahr 2013 stattgefunden.