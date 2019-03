Internationales Trumps Sicherheitsteam gespalten über Verlängerung von Ausnahmen von Ölembargo gegen Iran

Das nationale Sicherheitsteam von US-Präsident Donald Trump ist darüber gespalten, ob einigen Ländern gewährte Ausnahmen vom Verbot des Ölimports aus Iran verlängert werden sollen.



Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.



Die US-Regierung hatte im vergangenen November ihre Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt und acht Staaten einschließlich Südkoreas erlaubt, Erdöl aus Iran sechs Monate lang weiter zu importieren. Die Frist läuft Anfang Mai aus, bis dahin muss Washington über eine Verlängerung der Ausnahmen entscheiden.



Über die Angelegenheit seien der Nationale Sicherheitsrat unter Leitung von John Bolton und das Außenministerium unter Leitung von Mike Pompeo zutiefst gespalten, hieß es.



Trump betone zwar, dass man Iran maximal unter Druck setzen müsse. Er sei jedoch darüber besorgt, dass ein gänzliches Verbot von Ölimporten aus Iran zu einem drastischen Anstieg der Ölpreise führen könne.



Bolton meine, dass die Ölpreise niedrig blieben. Ein gänzliches Verbot des Ölhandels mit Iran würde keinen bemerkenswerten Einfluss auf die Ölpreise haben. Dagegen sei das Außenministerium darüber besorgt, dass ein plötzlicher Stopp der Öllieferungen Irans einen steilen Preisanstieg zur Folge haben könne, hieß es weiter.



Bloomberg ging davon aus, dass China und Indien, die am meisten Öl aus Iran beziehen, erneut Ausnahmen gewährt würden.



Südkorea wird am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit den USA über die Verlängerung der Ausnahme diskutieren.