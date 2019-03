Kirschblütenfeste in Jeju, Changwon und Seoul stehen bevor

Photo : KBS News

An manchen für Kirschblüten bekannten Orten im Lande stehen nun Kirschblütenfestivals bevor.Auf der Insel Jeju wird am Freitag das jährliche Kirschblütenfest eröffnet.Im Viertel Jinhae in Changwon beginnt am Montag das Jinhae Marinehafenfestival nach einem Vorabendfest am Sonntag. Mit etwa 360.000 Kirschbäumen ist Jinhae die berühmteste Stätte für Kirschblüten in Südkorea.In Seoul beginnen am 5. April auf Yeouido und am Seokchon-See Kirschblütenfestivals. Beim Frühlingsblumenfestival auf Yeouido ist eine Veranstaltung zum Feiern des 100. Gründungsjubiläums der Provisorischen Regierung der Republik Korea geplant.