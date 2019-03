Cho Yang-ho aus dem Vorstand von Korean Air ausgeschieden

Photo : YONHAP News

Cho Yang-ho, der Vorsitzende der Hanjin Group, hat die Geschäftsführungskompetenz für Korean Air verloren.Bei der Hauptversammlung der Fluggesellschaft am Mittwoch in Seoul wurde die Verlängerung der Amtzeit von Cho Yang-ho als geschäftsführender Direktor abgelehnt.64,1 Prozent der anwesenden Aktionäre stimmten der Verlängerung der Amtszeit zu, während 35,9 Pozent dagegen stimmten. Laut der Firmensatzung von Korean Air ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, um in den Vorstand gewählt werden zu können.Cho wurde 1999 CEO von Korean Air. Als Folge von verschiedenen Skandalen um seine Angehörigen wurde er der erste Chef eines Konglomerats, der wegen der Ausübung der Aktionärsrechte vom CEO-Posten zurücktreten muss.Die Nationale Rentenkasse NPS, die zweitgrößte Anteilsinhaberin an Korean Air, hatte am Dienstag beschlossen, gegen die Verlängerung von Chos Amtszeit zu stimmen. NPS kommt auf 11,56 Prozent.