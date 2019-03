Anti-nordkoreanische Gruppe bekennt sich zu Eindringen in nordkoreanische Botschaft in Spanien

Photo : YONHAP News

Eine anti-nordkoreanische Gruppe hat sich zu dem Eindringen in die nordkoreanische Botschaft in Spanien im letzten Monat bekannt.Die Gruppe Free Joseon, die sich als provisorische Regierung des nordkoreanischen Volkes betrachtet, habe nach eigenen Angaben unter der Bedingung der Diskretion wichtige Informationen mit der US-Bundespolizei FBI geteilt. Die Informationen seien auf Anfrage des FBI freiwillig geteilt worden.Spaniens Oberster Gerichtshof hatte am Dienstag bekannt gemacht, dass einer der zehn Eindringlinge den FBI wenige Tage nach dem Vorfall am 22. Februar kontaktiert habe. Die USA hatten eine Verwicklung in den Fall jedoch bestritten.Zu den Vorgängen am 22. Februar schrieb Free Joseon am Dienstag auf seiner Website, es habe sich nicht um einen Angriff gehandelt. Stattdessen sei auf eine dringende Situation an der Botschaft in Madrid reagiert worden. Man sei in die Botschaft eingeladen worden und entgegen der Berichterstattung sei niemand geknebelt oder geschlagen worden. Alle Personen in der Botschaft seien mit Würde und gebotener Vorsicht behandelt worden, hieß es in einer Erklärung.Auch stehe der Vorfall in keinem Zusammenhang mit dem zweiten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi. Andere Regierungen seien nicht involviert gewesen oder hätten von den Aktivitäten der Gruppe gewusst.Die Gruppe war zuvor als Cheollima Bürgerwehr bekannt und soll Kim Han-sol schützen, den Sohn von Kim Jong-nam. Auf den Halbbruder des Machthabers war am Flughafen von Kuala Lumpur Anfang 2017 ein tödlicher Anschlag verübt worden.