Außenminister Südkoreas und der USA führen Freitag Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha kommt am Freitag (Ortszeit) in Washington mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo zusammen.Das teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.Beide Minister würden die Situation nach dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel einschätzen und über künftige Maßnahmen diskutieren. Sie würden sich auch über verschiedene gemeinsame Anliegen zwischen beiden Ländern und auf regionaler sowie globaler Ebene austauschen, hieß es.Wie verlautete, hätten Südkorea und die USA darüber diskutiert, dass Kang und Pompeo anlässlich der Teilname an der für Freitag in New York vorgesehenen UN-Ministerkonferenz für Friedenssicherung zusammenkommen.Demnach wird erwartet, dass Kang nach der Teilnahme an dem UN-Treffen in New York am Freitagvormittag nach Washington weiterreist, um sich mit Pompeo zu treffen.