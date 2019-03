Sport Gemeinsamer Auftritt von Taekwondo-Athleten aus Koreas im April in Lausanne

Beide jeweils von Süd- und Nordkorea angeführten Taekwondo-Verbände planen einen gemeinsamen Auftritt im April in Lausanne, Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).



Anlass ist das 25. Jubiläum der Aufnahme der Kampfsportart ins Olympische Programm.



Der von Südkorea angeführte Verband World Taekwondo (WT) gab am Mittwoch die Entscheidung bekannt, aus diesem Anlass mit einem Demonstrationsteam der von Nordkorea angeführten Internationalen Taekwondo-Föderation (ITF) und dem IOC am 11. April im Olympischen Museum in Lausanne einen gemeinsamen Auftritt zu veranstalten.



Die Veranstaltung kam auf Vorschlag von WT-Präsident Choue Chung-won zustande. Choue hatte dem ITF-Chef Ri Yong-son einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, als er Ende Oktober mit einem WT-Demonstrationsteam für Auftritte nach Pjöngjang gereist war. Ri hatte den Vorschlag akzeptiert.



Cho hatte Mitte November am Rande der Tagung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) in Tokio den IOC-Chef Thomas Bach über den Plan informiert und einen Zeitplan koordiniert.



Vor dem Auftritt in Lausanne wird eine gemeinsame Europa-Tournee von Taekwondo-Athleten von WT und ITF starten. Der erste Auftritt im Rahmen dieser Tournee ist am 5. April in Wien, Sitz der ITF, geplant.