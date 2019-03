Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch leicht nachgegeben.Der Leitindex Kospi verlor 0,15 Prozent auf 2.145,62 Zähler. Die Anleger hätten Gewinne mitnehmen wollen, nachdem es diese Woche einen starken Rückgang gegeben habe, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.Der Technologieindex Kosdaq verlor 1,13 Prozent auf 728,45 Punkte.Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsschluss zu 1.134,5 Won gehandelt, nach 1.133,4 Won am Dienstag.