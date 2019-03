Wonderbox-Vergnügungspark nahe Incheon-Flughafen eröffnet Sonntag

Photo : YONHAP News

Am Sonntag eröffnet nahe dem Incheon-Flughafen ein neuer Vergnügungspark.Das teilte der Entwickler Paradise City am Mittwoch mit. Das Unternehmen baut auf der Insel Yeongjong ein Resort und den Themenpark Wonderbox.Die Eröffnung des Vergnügungsparks stelle den Abschluss der ersten Stufe des Entwicklungsprojekts dar. In das Projekt fließen 1,5 Billionen Won oder 1,3 Milliarden Dollar.Wonderbox ist ein Indoor-Vergnügungspark auf zwei Ebenen. Seine Fläche umfasst knapp 4.000 Quadratmeter.Da die nordostasiatische Regierung der zweitgrößte Tourismusmarkt der Welt mit Wachstumsraten von jährlich 9,7 Prozent sei, solle der Themenpark zu einem Drehkreuz werden, das Touristen aus aller Welt anlockt, teilte Paradise City mit.