Premierminister Südkoreas und Chinas einig über Kooperation für Lösung von Feinstaubproblem

Südkorea und China haben sich geeinigt, gemeinsam nach einer Lösung für das Feinstaubproblem zu suchen.Dies vereinbarten Ministerpräsident Lee Nak-yon und sein chinesischer Amtskollege Li Keqiang am Mittwoch beim ersten Premierministertreffen zwischen beiden Ländern seit drei Jahren.Beim Treffen am Rande des Boao Forum auf der chinesischen Insel Hainan teilten beide Premierminister die Einschätzung, dass Feinstaub eine dringende Angelegenheit sei.Statt sich mit der Ursache für die Feinstaubbelastung auseinanderzusetzen, lag der Schwerpunkt bei der Diskussion eher darauf, nach gemeinsamen Lösungswegen zu suchen.Sie diskutierten über verschiedene Maßnahmen, die beide Länder gemeinsam treffen können, darunter der gemeinsame Aufbau eines Vorhersagesystems für Feinstaub und die gemeinsame Umsetzung von Notmaßnahmen zur Feinstaub-Reduzierung.Es wird davon ausgegangen, dass auch die Kooperation in Bezug auf die Technologie für künstlichen Regen zur Sprache gebracht wurde, die China besser beherrscht als Südkorea.