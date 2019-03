Nordkorea nimmt an Tourismusmesse in Hanoi teil

Nordkorea nimmt erstmals an einer Tourismusmesse in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi teil.Beim am Mittwoch begonnenen Vietnam International Travel Mart eröffnete Nordkorea einen Werbestand und präsentierte seine touristischen Attraktionen. Pjöngjang und der Waffenstillstandsort Panmunjom wurden in Videos vorgestellt.Nordkoreas Teilnahme kam auf Einladung der vietnamesischen Regierung zustande.Nordkorea präsentierte auch ein fünftägiges Tourprogramm, bei dem man über Peking nach Pjöngjang reist und außerdem die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas besucht.In Vietnam herrschen Erwartungen, dass die anlässlich des offiziellen Besuchs von Machthaber Kim Jong-un im Februar geschaffene freundschaftliche Stimmung mit Nordkorea anhalten wird.