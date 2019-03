Außenministerin bricht für Gespräche mit Pompeo in die USA auf

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Donnerstag zu Gesprächen mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo in die USA aufgebrochen.Kang und Pompeo werden am Freitag (Ortszeit) in Washington zusammenkommen, um über Maßnahmen hinsichtlich der Situation nach dem Nordkorea-USA-Gipfel Ende Februar in Hanoi zu diskutieren.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, beide Minister würden die Situation nach dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel einschätzen und über künftige Maßnahmen diskutieren. Sie würden sich auch über verschiedene gemeinsame Anliegen zwischen beiden Ländern sowie Angelegenheiten auf regionaler sowie globaler Ebene austauschen.