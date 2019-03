Wirtschaft Seoul Motor Show beginnt am Freitag

Die Automesse Seoul Motor Show öffnet am Freitag zum zwölften Mal ihre Tore.



Nach einem Pressetag am Donnerstag findet die Autoschau im Messekomplex Kintex in Goyang bis 7. April statt.



Seoul Motor Show ist die einzige Automesse in Südkorea, die von der Internationalen Automobilherstellervereinigung (OICA) anerkannt wurde. Die Ausstellung findet seit 1995 alle zwei Jahre statt.



Dieses Jahr präsentieren sechs einheimische und 15 ausländische Automobilhersteller 154 Modelle, darunter 36 neue Modelle.



Bei der diesjährigen Schau erhalten die Besucher vielfältige Möglichkeiten, Zukunftsautos wie autonome Fahrzeuge zu erleben.