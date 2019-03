Hochgeschwindigkeitsbahn KTX feiert 15. Jubiläum

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hochgeschwindigkeitsbahn KTX feiert am Montag das 15. Jubiläum der Inbetriebnahme.Der KTX wurde am 1. April 2004 in Betrieb genommen. Laut dem Betreiber Korail kam es bisher zu einer Million Fahrten mit KTX-Zügen, 720 Millionen Menschen wurden befördert.In den letzten 15 Jahren wurde auf sechs Strecken eine Gesamtstrecke von 420 Millionen Kilometern zurückgelegt. Das entspricht dem 10.000-Fachen des Erdumfangs von 40.000 Kilometern.Südkorea ist das fünfte Land in der Welt, das eine Hochgeschwindigkeitsbahn einführte.