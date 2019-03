Pompeo: Nordkorea muss großen Schritt für Denuklearisierung noch machen

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo muss Nordkorea den großen Schritt für die Denuklearisierung noch machen.Das sagte der Chefdiplomat in einer Anhörung vor dem Außenausschuss des Repräsentantenhauses am Mittwoch.Er war gefragt worden, ob Nordkoreas Kapazitäten auf dem Gebiet der Massenvernichtungswaffen seit dem ersten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Juni 2018 gestiegen oder geschrumpft seien.Der Minister antwortete, dass der Stopp von Nuklear- und Raketentests seit Ende 2017 eine "gute Sache" sei, da er die Kapazitäten verringere. Doch stehe ein großer Schritt in Richtung einer Denuklearisierung noch aus.Doch sei er hoffnungsvoll, dass die USA mit Nordkorea verhandeln und das richtige Ergebnis erzielen können. Kim habe seinen Willen zur Denuklearisierung während des Hanoi-Gipfels bekräftigt, sagte Pompeo weiter.