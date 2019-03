Präsident Moon trifft Manager ausländischer Unternehmen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich mit Managern von in Südkorea tätigen ausländischen Unternehmen getroffen.Das erste Treffen zwischen Moon und einer Gruppe von Vertretern ausländischer Unternehmen fand am Donnerstag an Moons Amtssitz statt. Das Thema lautete: „Innovatives Wachstum mit Korea“.Moon sagte zum Auftakt des Treffens, dass die „Friedenswirtschaft“ der koreanischen Halbinsel der attraktivste Markt in der Welt werde. Er hoffe, dass man den grenzenlosen Möglichkeiten der Friedenswirtschaft Aufmerksamkeit schenken werde.Anschließend tauschten die Teilnehmer etwa eine Stunde lang frei Meinungen aus. Die Moderation übernahm Jeffrey Jones, Vorsitzender des Direktoriums der US-amerikanischen Handelskammer in Korea. Die Geschäftsleute unterbreiteten verschiedene Vorschläge in Bezug auf die Wirtschafts- und Arbeitspolitik der Regierung und betonten die Notwendigkeit der Regulierungsreform für die Gewährleistung reger Unternehmensaktivitäten.Bei dem Treffen waren etwa 100 Personen anwesend, darunter Manager von 56 ausländischen Unternehmen aus 13 Staaten. Dazu zählen unter anderem 13 US-amerikanische, acht französische, drei deutsche und vier chinesische Firmen.