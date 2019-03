Wirtschaft Vorsitzender von Kumho Asiana Group tritt aus Geschäftsführung zurück

Der Vorsitzende der Kumho Asiana Group, Park Sam-koo, will aus der Geschäftsführung zurücktreten.



Die Entscheidung teilte die Unternehmensgruppe mit. Damit wolle Park die Verantwortung für die aktuelle Situation tragen, hieß es. Wegen eines eingeschränkten Bestätigungsvermerks eines Abschlussprüfers waren die Transaktionen mit Aktien von Asiana Airlines einstweilig eingestellt worden.



Park werde den Posten des Vorsitzenden der Gruppe und die Posten des Vorstandsvorsitzenden sowie des eingetragenen Vorstandsmitglieds bei den Tochterfirmen Asiana Airlines und Kumho Industrials niederlegen, hieß es.



Der größte Anteilsinhaber werde größte Anstrengungen unternehmen, um das Geschäft von Asiana Airlines frühzeitig zu normalisieren. Ein Krisenausschuss unter Leitung des Vizevorsitzenden Lee Won-tae werde dafür sorgen, dass kein Vakuum in der Geschäftsführung entstehe. Eine Person von außerhalb werde so bald wie möglich als Vorsitzender der Gruppe rekrutiert, hieß es weiter.