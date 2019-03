KBS sicherte sich Liste von Nuklearanlagen in Nordkorea

Photo : KBS News

KBS hat sich eine Liste von Nuklearanlagen in Nordkorea gesichert, die den Regierungen Südkoreas und der USA vorliegt.Laut der Liste geht die südkoreanische Regierung davon aus, dass es 104 Anlagen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm in Nordkorea gebe.Davon wurden 40 Anlagen als Schlüsseleinrichtungen eingestuft, die Nordkorea für die Denuklearisierung außerstand setzen sollte.Dazu zählen 15 nukleare Forschungs- und Kommandoanlagen, acht Uranminen sowie jeweils fünf Atomkraftwerke und Raffinerieanlagen. Auch stehen jeweils zwei weitere Anlagen in Yongbyon, Anlagen zur Urananreicherung und Stätten für hochexplosive Tests auf der Liste.