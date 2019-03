GM eröffnet Hauptquartier für Asien und Pazifik in Südkorea

Photo : KBS News

Der Autohersteller General Motors hat sein Hauptquartier für Asien und Pazifik in Südkorea eröffnet.Die Eröffnung des Regionalbüros wurde am Donnerstag in einem Büro neben der Zentrale von GM Korea im Bezirk Bupyeong in Incheon gefeiert. Auch der GM-Vizechef Barry Engle und Unternehmenschef Kaher Kazem sowie der Bürgermeister von Incheon Park Nam-chun waren zu der Veranstaltung gekommen.Das neue Regional-Hauptquartier wird für die gesamte asiatisch-pazifische Region außer China zuständig sein. Von dort aus werden die regionale Produktion, Verkauf, Marketing und Entwicklung gesteuert.Die Einrichtung des Büros geht auf eine Einigung des US-Herstellers mit der südkoreanischen Regierung im Mai 2018 zurück. Damals hatte der Autobauer mit der Entscheidung sein Bekenntnis zum Standort Südkorea unterstrichen. Hintergrund waren Befürchtungen, dass sich GM aus Korea zurückziehen könnte.GM stellte nach eigenen Angaben 100 Ingenieure ein und investierte in die Werke in Bupyeong und Changwon in der Süd-Gyeongsang-Provinz.