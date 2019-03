Moon ermutigt Unternehmen in Südkorea und Japan zu aktivem Austausch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Unternehmen in Südkorea und Japan zu einem aktiven Austausch ermutigt.Nach Angaben der stellvertretenden Sprecherin Ko Min-jung habe Moon dies am Donnerstag bei einem Treffen mit ausländischen Spitzenmanagern an seinem Amtssitz gesagt.Moon regte einen Austausch trotz der Spannungen wegen historischer und militärischer Fragen sowie Gebietsstreitigkeiten an.Während seines Schlussworts sagte er zum Leiter des Japanischen Klubs in Seoul, Tomoyuki Moriyama, gewandt, dass der wirtschaftliche Austausch eine von politischen Fragen getrennte Angelegenheit sei.Moriyama, der eine Vereinigung der in Südkorea tätigen japanischen Unternehmen leitet, hatte zuvor über Bedenken wegen der aktuellen Situation in den Beziehungen zwischen Seoul und Tokio berichtet. Auch hatte er gesagt, dass die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen für beide Länder und darüber hinaus wichtig sei.Moon hob hervor, dass rund zehn Millionen Südkoreaner und Japaner jährlich zwischen beiden Ländern reisen. Er hoffe, dass der Personenaustausch auch zu einer Erweiterung der Geschäftstätigkeiten führen werde.