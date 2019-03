Erstes Außenministertreffen zwischen Südkorea und USA nach Hanoier Gipfel steht bevor

Photo : KBS News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat im Vorfeld des ersten Treffens mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo seit dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi ihr Besuchsprogramm in den USA begonnen.Nach ihrer Ankunft in New York am Donnerstag (Ortszeit) kam Kang mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammen. Beide diskutierten darüber, wie die internationale Gemeinschaft für die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas kooperieren sollte.Kang wird am Freitag (Ortszeit) nach der Teilnahme an der UN-Ministerkonferenz für Friedenssicherung in New York nach Washington weiterreisen, um sich mit Pompeo zu treffen.Beide Minister werden konkrete Diskussionen für die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA führen. Auch wird die Kooperation zwischen Südkorea und den USA in Bezug auf innerkoreanische Angelegenheiten wie Videotreffen von getrennten Familien koordiniert.Lee Do-hoon, der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel, wird im Vorfeld des Außenministertreffens mit Stephen Biegun, dem US-Sondergesandten für Nordkorea, in Washington zu Konsultationen zusammenkommen.Biegun kehrte unterdessen nach seinem Besuch aus China zurück. Das US-Außenministerium erklärte zu dem dortigen Besuchsprogramm, die USA und China verfolgten dasselbe Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas. Damit wurde angedeutet, dass es Diskussionen zwischen beiden Seiten für eine Fortsetzung des Dialogs mit Nordkorea gegeben hatte.