Ausländische Medien berichten über Hauptverdächtigen beim Eindringen in nordkoreanische Botschaft in Spanien

Photo : KBS News

Ausländische Medien haben über den Hauptverdächtigen im Fall des Eindringens einer Gruppe von zehn Personen in die nordkoreanische Botschaft in Spanien im Februar berichtet.Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am Mittwoch unter Berufung auf ein spanisches Gericht, Adrian Hong Chang, der Anführer der Gruppe, habe unter dem Namen „Adrian Hong“ lange Zeit in den USA anti-nordkoreanische Aktivitäten durchgeführt.Adrian Hong war ein Mitgründer von LiNK (Liberty in North Korea), einer in Kalifornien ansässigen Organisation für die Unterstützung nordkoreanischer Flüchtlinge, die 2005 gegründet wurde.Hong wurde 2006 in China festgenommen und zehn Tage lang in Haft gehalten, nachdem er sechs Nordkoreanern bei der Flucht geholfen hatte. Er gründete im Jahr 2015 in New York das Joseon-Institut, das sich gegen das Regime von Kim Jong-un ausspricht.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenseite NK News schrieb unter Berufung auf eine Quelle, dass Adrian Hong hinter der anti-nordkoreanischen Gruppe Free Joseon stehe, die sich zu dem Eindringen in die nordkoreanische Botschaft bekannte.Ein spanisches Gericht habe ihn als mexikanischen Staatsbürger bezeichnet, da seine Eltern als Missionare nach Mexiko ausgewandert seien.Reuters berichtete, dass spanische Behörden einen Haftbefehl gegen Adrian Hong Chang erlassen hätten. Die US-Bundesermittlungsbehörde FBI prüfe die Angelegenheit auf Ersuchen der spanischen Behörden.