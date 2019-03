China und Russland fordern Nordkorea und USA zu Fortsetzung von Dialog auf

Photo : YONHAP News

China und Russland haben Nordkorea und die USA aufgefordert, Kontakte und Gespräche fortzusetzen.Die Forderung wurde beim Vizeaußenministertreffen zwischen China und Russland am Donnerstag unterbreitet.Nach Angaben auf der Webseite des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag trafen sich sein Vizeaußenminister Kong Xuanyou und der für Asien und Pazifik zuständige russische Vizeaußenminister Igor Morgulow im chinesischen Chongqing. Sie diskutierten über internationale Angelegenheiten einschließlich Fragen der koreanischen Halbinsel.Kong und Morgulow sagten, dass politische Fortschritte in Fragen der koreanischen Halbinsel angestrebt werden sollten, während die Entspannung auf der Halbinsel aufrechterhalten werde. Sie hofften, dass die beteiligten Parteien, insbesondere Nordkorea und die USA, Kontakte und Dialoge fortsetzen und Erfolge bei ihrem Dialog erzielen würden.