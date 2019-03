Politik Seoul unsicher über Verlängerung einer Ausnahme von US-Ölsanktionen gegen Iran

Südkorea ist sich nicht sicher, ob die USA ihre vorläufige Ausnahme vom Verbot des Ölimports aus Iran verlängern werden.



Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Donnerstag, eine Regierungsdelegation werde in den USA ihr Bestes tun, um eine Verlängerung der Ausnahme zu erzielen. Dies werde jedoch nicht leicht sein.



Ein Treffen zwischen der südkoreanischen Delegation unter Leitung des stellvertretenden Außenministers für Wirtschaftsangelegenheiten, Yoon Kang-hyun, und dem Abteilungsleiter für Energieressourcen im US-Außenministerium, Francis Fannon, war am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in Washington vorgesehen, um über eine Verlängerung der Ausnahme zu diskutieren.



Die US-Regierung hatte im vergangenen November ihre Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt und acht Staaten einschließlich Südkoreas erlaubt, Erdöl aus Iran sechs Monate lang weiter zu importieren. Die Frist läuft am 3. Mai aus.