Internationales Seoul macht bei Aktion „Earth Hour“ mit

Repräsentative Bauwerke in Seoul, darunter das Rathaus und der N Seoul Tower, werden am Samstag ab 20.30 Uhr zehn Minuten lang verdunkelt.



Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sie sich auch dieses Jahr an der „Earth Hour“, einer weltweiten Klimaschutzaktion, beteiligen werde.



Die Earth Hour ist eine 2007 eingeführte Aktion in Form des Ausschaltens der Beleuchtung, um die Wichtigkeit des Vorgehens gegen den Klimawandel bekannt zu machen, und findet jedes Jahr statt.



Bei der letztjährigen Kampagne wurde die Beleuchtung von 18.000 Landmark-Gebäuden in 188 Ländern ausgeschaltet.



Seoul führt am 22. Tag jedes Monats eine getrennte Kampagne durch, bei der die Beleuchtung eine Stunde lang ausgeschaltet wird.