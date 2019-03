Zwei F-35A Stealth-Kampfjets an Südkorea ausgeliefert

Photo : YONHAP News

Die zwei ersten F-35A Stealth-Kampfjets sind an Südkorea ausgeliefert worden.Die Maschinen sollen um 14 Uhr auf dem Luftwaffenstützpunkt in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong landen.Südkorea kauft insgesamt 40 F-35A von Lockheed Martin, die in mehreren Etappen bis 2021 ausgeliefert werden.Sechs der Flugzeuge dieses Typs waren Ende letzten Jahres für die südkoreanische Luftwaffe an den US-Stützpunkt Luke in Arizona ausgeliefert worden.Die beiden in Südkorea erwarteten F-35A sollen ab April und Mai in Dienst gestellt werden.Das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation ist mit Luft-Luft-Raketen und präzisionsgelenkten Bomben ausgestattet.