Die zweitägige Vorauswahl für die Nachwahlen zum Parlament beginnt heute.Die Wahllokale haben am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr geöffnet.Gewählt werden zwei Abgeordnete in der Provinz Süd-Gyeongsang und drei Abgeordnete für kommunale Parlamente.Gewählt wird in den Wahlkreisen Changwon-Seongsan und Tongyeong-Goseong.