Moon und Trump kommen wahrscheinlich Mitte April in Washington zusammen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden wahrscheinlich Mitte April ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Präsident Donald Trump abhalten.Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung nach dem ergebnislosen Gipfel in Hanoi richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob beide Staatschefs durch die Gipfeldiplomatie einen Durchbruch herbeiführen könnten.Mehrere diplomatische Quellen, die mit den Angelegenheiten zwischen Südkorea und den USA vertraut sind, sagten am Donnerstag (Ortszeit), dass die Diskussionen zwischen beiden Staaten über ein Spitzentreffen weit vorangekommen seien und sich in der Endphase befänden. Es gelte als wahrscheinlich, dass Moon für ein Treffen mit Trump Mitte April nach Washington reise.Die Bekanntmachung könne in Kürze erfolgen, sobald die letzte Koordinierung abgeschlossen sei, hieß es.Zwischen Seoul und Washington ist nun eine rege Diplomatie in Gang, um in den festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA einen Durchbruch zu erzielen. Am Freitag ist ein bilaterales Außenministertreffen vorgesehen. Kim Hyon-chong, Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im südkoreanischen Präsidialamt, wird am Wochenende in die USA aufbrechen.Moon und Trump waren am Rande des G20-Gipfels am 30. November in Buenos Aires zum letzten Mal zu bilateralen Gesprächen zusammengekommen.