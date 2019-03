IOC genehmigt gemeinsamen Einmarsch beider Koreas bei Olympia 2020

Photo : YONHAP News

Athleten Süd- und Nordkoreas können bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio bei der Eröffnungsfeier gemeinsam einmarschieren und in gemeinsamen Teams starten.Das genehmigte das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei einer Sitzung seines Exekutivrats am Donnerstag in Lausanne.Die Entscheidung teilte IOC-Präsident Thomas Bach auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung mit.Bach und die Sportminister beider Koreas hatten sich zuvor bei ihrem Treffen am 15. Februar in Lausanne auf den gemeinsamen Einmarsch geeinigt. Es war vereinbart worden, in vier Sportarten, daruter Damen-Basketball, gesamtkoreanische Teams zu bilden.