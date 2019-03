Moon und Trump führen am 11. April in Washington Spitzengespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kommt am 11. April in Washington zu seinem siebten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump zusammen.Das Präsidialamt in Seoul teilte am Freitag mit, dass Moon auf Trumps Einladung am 10. April zu einem zweitägigen Besuch in die USA reisen werde.Ein Spitzentreffen zwischen beiden Staatschefs findet am 11. April (Ortszeit) statt. Oben auf der Tagesordnung werden die seit dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung stehen.Nach Angaben des Präsidialamtes werden Moon und Trump tiefgründige Diskussionen über Maßnahmen zur Kooperation führen, um das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis weiter zu verstärken und den Aufbau eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel durch eine vollständige Denuklearisierung zu ermöglichen.Nach dem ergebnislosen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel habe Trump Moon in einem Telefongespräch eingeladen, um darüber zu sprechen, wie man frühzeitig Erfolge bei den Verhandlungen über die Denuklearisierung herbeiführen könnte. Moon habe die Einladung gerne angenommen, sagte ein Vertreter des Präsidialamtes.