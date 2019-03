Präsidentensprecher tritt wegen angeblicher Immobilienspekulation zurück

Photo : YONHAP News

Präsidentensprecher Kim Eui-kyeom ist von seinem Posten zurückgetreten.Kim geriet in die Kritik, nachdem am Donnerstag bekannt worden war, dass er im vergangenen Juli im Seouler Viertel Dongjak ein Gebäude für 2,5 Milliarden Won gekauft und hierfür einen Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden Won aufgenommen habe. Da der Preis der Wohnung anschließend binnen kurzer Zeit gestiegen war, besteht der Verdacht, dass er Insider-Wissen hatte.In einer Botschaft an Reporter am Freitag behauptete Kim, dass seine Frau die Entscheidung getroffen habe, ohne mit ihm gesprochen zu haben. Als er darüber informiert worden sei, habe die Entscheidung bereits nicht mehr rückgängig gemacht werden können.Nachdem das Immobiliengeschäft bekannt geworden war, forderte das Oppositionslager, Kim sofort auszuwechseln. Die regierende Minjoo-Partei Koreas beschloss bei einer Vorstandssitzung am Freitag, auf Parteiebene Besorgnis zu äußern.